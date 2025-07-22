تراجع أداء القطاع المصرفي في تايلاند بسبب ضعف نشاط السياحة وارتفاع ديون الأسر

تُعاني البنوك التايلاندية من ضعف الإقراض في ظل ارتفاع ديون الأسر، وتباطؤ السياحة، وانخفاض إنفاق المستهلكين، مما يُنذر بتراجع توقعاتها لبقية العام.

وبحسب مذكرة صادرة عن وحدة أبحاث سيتي ريسيرش التابعة لمجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية، تواجه البنوك أرباحًا ضعيفة مرتبطة بانخفاض هوامش صافي الفائدة - الفرق بين دخل فوائد القروض فوائد الودائع، مع ضعف الإقراض في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي التي تعيشها البلاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى نمو اقتصاد تايلاند، المعتمد على التصدير والسياحة، بمعدل أقل من 2% في المتوسط سنويا خلال العقد الماضي، مُتخلفًا عن اقتصادات جنوب شرق آسيا الرئيسية الأخرى.

ومن المُرجح نمو الاقتصاد التايلندي خلال العام الحالي بما بين 1.3% و2.3% من إجمالي الناتج المحلي، متضررا من ارتفاع ديون الأسر وتباطؤ وصول السياح، في حين أن الاقتصاد مُعرَّض أيضًا لخطر تداعيات احتمال فرض الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات التايلندية رسوما جمركية بنسبة 36% على منتجات تايلاند.

من المتوقع أن يكون أداء البنوك التايلاندية "أسوأ من نظيراتها في أسواق جنوب شرق آسيا الرئيسية حتى نهاية العام"، وفقًا لسارة جين محمود، المحللة في بلومبرج إنتليجنس. وأضافت أن ضعف الإقراض المحلي يتفاقم بسبب تباطؤ التجارة العالمية و"ارتفاع مستويات الديون المعدومة التي ستتفاقم مع معاناة الشركات الصغيرة من انخفاض عدد السياح الوافدين عن المتوقع، والمنافسة الناجمة عن تدفق السلع الرخيصة من الصين في ظل الحرب التجارية الجديدة".

ويتوقع بنك تي.إم.بي تاناشارت التايلندي استمرار تباطؤ الاقتصاد التايلاندي في الربع الثالث من العام الحالي نتيجة انخفاض الاستهلاك والاستثمارات الإجمالية، وفقًا لما ذكره في بيان أرباحه الصادر في 18 يوليو. وحقق البنك صافي دخل قدره 5 مليارات بات "155.06 مليون دولار" في الربع الثاني، بانخفاض نسبته 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أعلن كاسيور بنك التايلندي انخفاض صافي أرباحه في الربع الثاني بنسبة 3.2% سنويا، نتيجة انخفاض صافي دخل الفوائد تماشيًا مع ظروف السوق. وأكد البنك أنه لا يزال يركز على توسيع نطاق القروض عالية الجودة.

ويتوقع بنك إس.سي.بي إكس انخفاض نمو القروض للعام بأكمله إلى ما دون الحد الأدنى من هدفه الذي يتراوح بين 1% و3%، على الرغم من أنه أعلن عن ارتفاع بنسبة 27.7% على أساس سنوي في صافي أرباح الربع الثاني، مدعومًا بارتفاع أرباح الاستثمار.

كما سجل بنك بانكوك ارتفاعًا بنسبة 0.3% سنويا في صافي أرباحه خلال الربع الثاني من العام الحالي. وذكر البنك في بيان أرباحه الأخير أن انخفاض الضغوط التضخمية يشير إلى أن الطلب المحلي "لم يتعاف تمامًا بعد".