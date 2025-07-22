قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن مستشفيات القطاع سجلت 15 حالة وفاة، بينهم 4 أطفال، بسبب المجاعة وسوء التغذية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الثلاثاء، ارتفاع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 101 حالة، بينهم 80 طفلًا.

وفي الأيام الأخيرة، استفحلت أزمة التجويع على نحو خطِر في قطاع غزة، وتزايدت الوفيات بسبب سوء التغذية.



وبات مئات الآلاف مهددين بالموت جوعًا، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي الذي يمنع بشكل شبه كامل دخول المساعدات لأهالي القطاع.



وحذر مدير الإغاثة الطبية بغزة محمد أبو عفش، من موت جماعي للسكان، بسبب التجويع.



وأشار إلى أن هناك أعدادًا كبيرة من الحالات التي تعاني من سوء التغذية في المراكز الصحية، ذاكرا أن 60 ألف حامل في القطاع تعانين سوء التغذية والجوع.

ووفق منظمة اليونيسيف فإن 470 ألف شخص في غزة يواجهون جوعًا كارثيًا (المرحلة 5 وفق التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي).

ويؤكد البرنامج الدولي أن 71 ألف طفل غزي يحتاجون وبشكل عاجل جدًا إلى علاج لمواجهة سوء التغذية، رفقة قرابة 17 ألف أم تواجهن نفس المصير الكالح.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.