مقتل 27 وإصابة 171 إثر تحطم طائرة عسكرية بحرم مدرسة في بنجلاديش

تحطمت طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو في بنجلاديش بمدرسة في العاصمة دكا بعد وقت قصير من إقلاعها بعد ظهر يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل الطيار و26 شخصا آخرين، معظمهم من الطلاب، بحسب ما أفاد به مسؤولون.

وأدى الحادث إلى إصابة 171 شخصا آخرين، معظمهم من الطلاب، وتم إنقاذهم من مبنى المدرسة المكوّن من طابقين والمشتعل بالنيران، بحسب ما ذكره المسؤولون. وتم نقل المصابين، وكثير منهم يعانون من حروق، بواسطة طائرات مروحية وسيارات إسعاف ، بل وحتى بين أذرع رجال الإطفاء والآباء.

وكانت التقارير الأولية بعد الحادث قد أشارت إلى مقتل 20 شخصا، لكن خمسة منهم توفوا لاحقا متأثرين بجراحهم خلال الليل. وقال الأطباء مساء الاثنين إن حالة نحو عشرين مصابا لا تزال حرجة.

وقضى العديد من الأقارب ليلتهم في مستشفى متخصص بعلاج الحروق بانتظار العثور على جثث ذويهم.

وأعلنت الحكومة أن اليوم الثلاثاء يوم حداد وطني، حيث سيتم تنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد.

وقال الجيش إن الطائرة أقلعت من قاعدة "إيه كيه خاندكار" الجوية في حي كورميتولا بالعاصمة دكا في الساعة 0106 من مساء الإثنين بالتوقيت المحلي، وأنها تحطمت بعد ذلك بوقت قصير، حيث اندلعت فيها النيران على الفور.

وذكرت التقارير أن الطائرة "تعرضت لخلل فني"، مشيرة إلى أن لجنة رفيعة المستوى تابعة لسلاح الجو ستجري تحقيقا لتحديد السبب.

يذكر أن هذا هو أخطر حادث تحطم طائرة تشهده العاصمة البنجلاديشية في الآونة الأخيرة.

وتعهد القائم بأعمال رئيس الوزراء في بنجلاديش، محمد يونس، بفتح تحقيق، وأعرب عن حزنه العميق إزاء "الحادث المفجع"، واصفا إياه بأنه "لحظة حزن وطني عميق".

كما أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن صدمته وحزنه، وقال في منشور عبر منصة إكس: "قلوبنا مع العائلات المفجوعة... تقف الهند متضامنة مع بنجلاديش ومستعدة لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة الممكنة".