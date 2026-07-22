معلومات وتوثيق الإسكندرية: مبادرة أنا متعلم مدى الحياة تعزز الوعي الرقمي وتواكب تحديات الذكاء الاصطناعي

أكدت المهندسة دعاء هيكل، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام محافظة الإسكندرية، أن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" تأتي في إطار خطة الدولة لنشر ثقافة التعلم المستمر وتنمية المهارات باستخدام الأساليب الحديثة، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في رفع الوعي بالتحديات والفرص التي يفرضها عصر الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك اليوم، خلال ندوة "كيف تصنع بصمة رقمية آمنة" التي نظمها مجمع إعلام الإسكندرية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بديوان عام محافظة الإسكندرية، تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وفي إطار استراتيجية قطاع الإعلام الداخلي برئاسة الدكتور تامر شمس الدين، وضمن مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية، وبرعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.

وأضافت دعاء هيكل أن الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق تضطلع بدور مهم في نشر الوعي المجتمعي من خلال التعاون مع مختلف جهات الدولة، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة إلى أكبر شريحة من المواطنين، ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعيا وقدرة على التعامل مع المتغيرات الرقمية.

وافتتحت الإعلامية أماني سريح، مديرة إدارة إعلام الإسكندرية، فعاليات الندوة، مؤكدة أهمية الدور الذي يقوم به قطاع الإعلام الداخلي في نشر الوعي بالقضايا المجتمعية، خاصة مع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز الثقافة الرقمية.

واستعرضت مروة سعد، المدربة المعتمدة بمديرية التنظيم والإدارة، مفهوم البصمة الرقمية، موضحة الفروق بين البصمة الرقمية والهوية الرقمية والسمعة الرقمية، كما تناولت الفرق بين البصمة الرقمية النشطة وغير النشطة، وقدمت مجموعة من الإرشادات لحماية البيانات الشخصية، من بينها عدم مشاركة رموز التحقق لمرة واحدة (OTP)، واستخدام كلمات مرور قوية ومختلفة لكل حساب، مع التحذير من مخاطر الجرائم الإلكترونية والابتزاز الرقمي.

وفي ختام الندوة، أكدت هالة شعبان، مديرة إدارة التدريب بديوان عام محافظة الإسكندرية، أهمية استمرار تنظيم اللقاءات التوعوية بالتعاون مع مختلف الجهات لدعم مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"، فيما شددت الدكتورة شيرين منصور، أخصائي إعلام بمجمع إعلام الإسكندرية، على ضرورة نشر الوعي بمخاطر سرقة البيانات والبصمة الرقمية والابتزاز الإلكتروني، وتعزيز الثقافة الرقمية لبناء مجتمع أكثر أمنا ووعيا.