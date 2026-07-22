أطلقت إدارة السياحة والمصيف والشاطئ بمحافظة بورسعيد، بالتعاون مع اتحاد "بشبابها"، فعاليات مبادرة "صيفك أحلى بشاطئ نظيف وآمن".

شهدت فعاليات المبادرة إنجي موسى، مديرة إدارة السياحة والمصيف والشاطئ بديوان عام محافظة بورسعيد، والسيد طه البياع، وماركو ماجد، رئيس اتحاد "بشبابها" ببورسعيد، إلى جانب أعضاء الاتحاد والمتطوعين الذين تولوا تنفيذ الأنشطة التوعوية والتفاعل المباشر مع المصطافين.

ومن أبرز أهداف الفعالية رفع الوعي بالسلامة البحرية، والتعريف بالعلامات الإرشادية وضرورة الالتزام بتعليمات المنقذين، إلى جانب حماية البيئة والمظهر الحضاري، وترسيخ ثقافة النظافة كمسئولية مجتمعية مشتركة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنقاذ، والتعريف بأهمية المنقذ واتباع تعليماته، واستعراض منظومة الإنقاذ البحري والتجهيزات المتطورة لضمان الاستجابة السريعة للطوارئ.

و يشارك بالمبادرة مجتمعيا كل من المجلس القومي للمرأة، ومجمع إعلام بورسعيد، والنقابة المهنية للعاملين بالسياحة والفنادق، وسط مشاركة قيادات الإدارة والأعضاء والمتطوعون باتحاد "بشبابها" في التفاعل المباشر مع المصطافين.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدا على أهمية الشراكة بين الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني في نشر ثقافة الوعي والمسئولية المجتمعية.