منصورة عز الدين: سعيدة باختيار «بساتين البصرة» ضمن روايات مبادرة «أصوات عربية» المرشحة للترجمة

أعلنت الكاتبة والروائية منصورة عز الدين اختيار روايتها «بساتين البصرة» ضمن الروايات المرشحة للترجمة في مبادرة «أصوات عربية»، التي تم الإعلان عنها خلال حفل استقبال أقيم بالمركز الثقافي الإيطالي بالقاهرة.

وأعربت عز الدين عن سعادتها بهذا الاختيار، موجهة الشكر إلى القائمين على المبادرة، وإلى شريف بكر، متمنية لها التوفيق في مسعاها لإيصال الأدب العربي إلى قراء اللغات الأجنبية وتعزيز حضوره عالميًا.

انطلاقًا من حلم ورد عابرًا في كتاب "تفسير الأحلام الكبير" المنسوب للإمام محمد بن سيرين، تُشيد منصورة عز الدين عالما آسرا يدمج الماضي بالحاضر وتتلاشى فيه الحدود بين الذات والآخر.

رحلة حافلة بالأسئلة والشكوك، يبحث خلالها البطل هشام خطَّاب عن الشيء في سواه، ويقتفي أثرَ ذاته خارجها، علِّه يقبض على لمحةٍ منها في كل ما عداها، فيما تقتنص الكاتبة من كلمات وحيوات الآخرين منمنمات تشكِّل عبرها ملامح حياته.

في "بساتين البصرة"، يشف الزمان وتضيق المسافات بين أبطال عالقين في لعبة مرايا تتصادى مع مقولة الرواية: "الزمن نهر سيَّال والمكان وَهم. مكاننا الحقيقي موطن أرواحنا".

جدير بالذكر أن مبادرة «أصوات عربية» هي مشروع ثقافي ينطلق بدعم من الاتحاد الأوروبي، وفي إطار شراكة مع شبكة المعاهد الثقافية الوطنية في الاتحاد الأوروبي (EUNIC)، وتهدف إلى اختيار والترويج للأعمال الأدبية العربية المتميزة أمام الناشرين والوكلاء الأدبيين الدوليين بصورة احترافية، تمهيدًا لترجمتها، من خلال منصة رقمية متخصصة والمشاركة في الفعاليات العالمية.