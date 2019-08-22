أعلن الديوان الملكي الأردني الأربعاء عن وفاة الأميرة دينا عبد الحميد، أولى زوجات الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، ووالدة الأميرة عالية بنت الحسين.

ونعى الديوان الأميرة بقوله "ننعى بمزيد من الحزن والتأثر، المغفور لها بإذن الله، سمو الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله، والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، يوم الأربعاء" في عمان.

وكانت الأميرة دينا ملكة للأردن بعد زواجها من العاهل الأردني للفترة من 1955 إلى 1957.

وقد شيع جثمان الأميرة الراحلة إلى مثواها الأخير في المقابر الملكية في مراسم خاصة. وشارك في التشييع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ولدت الأميرة الراحلة في القاهرة عام 1929 وهي ابنة الشريف عبد الحميد بن محمد عبد العزيز العون، الذي يعود نسبه إلى الأسرة الهاشمية في مكة.

أكملت الأميرة دراستها في إنجلترا، وحصلت على ليسانس في الأدب الإنجليزي من جامعة كامبريدج المرموقة في بريطانيا، ودبلوم دراسات عليا في العلوم الاجتماعية من كلية بيدفورد في لندن.

عادت دينا إلى القاهرة وبدأت في تدريس الأدب والفلسفة في جامعة القاهرة. لكن مسيرتها الجامعية لم تدم طويلا.

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في عام 1952 ، بينما كانت في رحلة إلى لندن، التقت بالحسين بن طلال الذي كان يصغرها بست سنوات ويدرس في إنجلترا في ذلك الوقت.

أثار الحسين إعجاب دينا، وبقيا على تواصل خلال السنوات اللاحقة، سواء كان في لندن أو القاهرة، حتى تزوجا في عام 1955، وهو في عمر التاسعة عشر.

وفي عام 1956، أنجبت الأميرة دينا ابنتها البكر، الأميرة عالية بنت الحسين، بيد أن حياتها الزوجية مع الملك لم تستمر إذ انفصلا بعد عام من ولادتها، وبذلك فقدت دينا لقب الملكة، واحتفظت بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا.

عاشت دينا بعد طلاقها حياة هادئة في القاهرة،( سمي شارع باسمها) إلى أن تزوجت ثانية في عام 1970.

وكان الرجل الذي تزوجته الأميرة دينا، قياديا في منظمة التحرير الفلسطينية صلاح التعمري، واسمه الحقيقي أسعد سليمان عبد القادر وعاشت معه فترة في لبنان قبل أن تعود لاحقا إلى الأردن لتستقر مع ابنتها.

وعلى الرغم من أن الأميرة دينا لم تلعب دورا سياسيا في المملكة وانفصلت عن الملك، إلا أنها ظلت تمارس نشاطات إنسانية وخيرية بوصفها أميرة في الأسرة الهاشمية وزوجة سابقة لملك الأردن.

وكان الملك الحسين تزوج أربع مرات، كانت الأميرة دينا هي الأولى بين زوجاته، وتزوج بعدها ثلاث مرات وهن على التوالي الأميرة منى (والدة ملك الأردن الحالي)، والملكة علياء في عام 1972 والتي توفيت إثر حادث طائرة في عمان عام 1977، والأخيرة هي الملكة نور عام 1978 والتي استمرت معه حتى وفاته عام 1999.