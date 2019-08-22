وزير العدل الجزائري السابق يمثل أمام القضاء بتهمة الفساد المالي

مَثُلَ الطيب لوح، وزير العدل الجزائري السابق، اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا على خلفية اتهامه في قضايا فساد.

ويعد لوح من أبرز المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وشغل مرتين منصب وزير العمل والتضامن الاجتماعي، قبل أن يشغل منصب وزير العدل من 2013 حتى 2019.

وكان ديوان قمع ومكافحة الفساد قد فتح تحقيقا ضد لوح، تنفيذا لأمر أصدره وكيل الجمهورية بمحكمة "سيدي محمد" بالجزائر العاصمة، للاشتباه في تورطه بقضايا فساد، وسبق منعه من السفر خارج البلاد.

ويواجه لوح اتهامات بإساءة استغلال الوظيفة، وعرقلة سير العدالة.