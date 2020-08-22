 تحطم طائرة شحن بعد إقلاعها من جنوب السودان - بوابة الشروق
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تحطم طائرة شحن بعد إقلاعها من جنوب السودان

(د ب ا)
نشر في: السبت 22 أغسطس 2020 - 12:02 م | آخر تحديث: السبت 22 أغسطس 2020 - 12:02 م

تحطمت طائرة شحن، صباح اليوم، بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان.

وقال كور كوال أجيو، المدير العام لمطار جوبا، في تصريح لراديو تمازج، إن طائرة شحن تحطمت في حي ريفيريندم (الاستفتاء) بعد دقائق من إقلاعها من المطار.

وكشف كوال النقاب عن أن طائرة الشحن كانت متجهة إلى مدينتي واو وأويل وعلى متنها عدد من الركاب.

وأوضح المدير العام، إنه لم ترد تفاصيل فورية عن سبب تحطم طائرة الشحن حوالي الساعة التاسعة صباحاً.

وقال: "هرع فريق من المطار إلى مكان الحادث للحصول على مزيد من التفاصيل حول الضحايا".

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