 اليابان تقدم أكثر من 634 ألف جرعة لقاح أسترازنيكا لبنجلاديش الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
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اليابان تقدم أكثر من 634 ألف جرعة لقاح أسترازنيكا لبنجلاديش الأسبوع المقبل

داكا - أ ش أ
نشر في: الأحد 22 أغسطس 2021 - 10:01 ص | آخر تحديث: الأحد 22 أغسطس 2021 - 10:01 ص

تعتزم اليابان تقديم 634 ألفا و920 جرعة إضافية من لقاح أسترازنيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، في 28 أغسطس الجاري.

وقال السفير الياباني في داكا ناوكي إيتو، إن اليابان تخطط لتقديم 634 ألفا و920 جرعة إضافية من لقاح أسترازنيكا في 28 أغسطس؛ من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تقديم أكثر من 3 ملايين جرعة إلى بنجلاديش.

وأضاف إيتو، وفقا لوكالة أنباء "يو إن بي" البنغالية: "هذا فقط من أجل شعب بنجلاديش، نأمل أن يسهم دعم اللقاح هذا في جهود حكومة بنجلاديش لمنع انتشار كوفيد-19".

كانت بنجلاديش قد تلقت أمس السبت الدفعة الرابعة من اللقاح المقدم من اليابان (781 ألفا و440 جرعة)، وهي جزء من 3 ملايين جرعة ستوفرها الحكومة اليابانية لبنجلاديش من خلال برنامج كوفاكس لتوزيع اللقاحات.

وحصلت بنجلاديش على الشحنات الثلاث الأولى من اللقاح في 24 يوليو و31 يوليو و3 أغسطس على التوالي، بإجمالي 2 مليون و424 ألفا و700 جرعة حتى الآن.


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