بعثة المنتخبات البارالمبية تصل طوكيو بعد أكثر من 20 ساعة سفر

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وصلت بعثة المنتخبات البارالمبية إلى طوكيو فى السابعة مساء بتوقيت طوكيو الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة، بعد رحلة استغرقت أكثر من 20 ساعة ، وذلك استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

وفور الوصول لمطار ناريتا أنهت إدارة البعثة إجراءات الخروج ، والتى استمرت حوالي الساعتين.. حيث أجرت جميع البعثة فور الوصول مسحة كورونا داخل مطار ناريتا بطوكيو لاطمئنان المسئولين باليابان على عدم إصابة اى شخص من أفراد البعثة بفيروس كيوفيد 19 ، رغم إجراء الجميع لمسحتى كورونا فى القاهرة قبل السفر الى طوكيو.

وشهد مطار ناريتا نظام شديد فى كل الإجراءات حرصا على سلامة الجميع ، وتأخر خروج البعثة من المطار بسبب الانتظار لحين ظهور نتيجة تحليل فيروس كورونا والتأكد من سلبية جميع العينات.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وقد تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتسكين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية داخل القرية من خلال مقدمة البعثة التى ضمت النائبة الدكتورة حياة خطاب رئيسة البعثة وابراهيم امين مدير البعثة ودكتور احمد ادم نائب مدير البعثة ودكتور هاجد العنتبلى نائب رئيس اللجنة الطبية.