اليونان تسجل أعلى زيادة يومية في وفيات كورونا منذ أكثر من شهرين

أعلنت سلطات الصحة اليونانية، اليوم الأحد، تسجيل ألف و948 إصابة فيروس كورونا، و33 حالة وفاة بين المصابين بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ أوائل يونيو الماضي.

ووفقا لما نقلت صحيفة "كاثمريني" اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في اليونان منذ بداية تفشي الوباء إلى 13 ألفا و384 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 559 ألفا و186 إصابة.

يأتي ذلك بينما ارتفع عدد مرضى الفيروس الخاضعين لأجهزة التنفس الصناعي اليوم إلى 317 شخصا، وهو أعلى عدد أيضا منذ يونيو الماضي.