بوروندي تنشر قوات في منطقة شرق الكونغو

نشرت بوروندي مجموعة من قواتها في منطقة شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تموج بالاضطرابات كأول جزء من قوة إقليمية في شرق إفريقيا تم إنشاؤها مؤخرا للاستجابة للأزمات.

وقال المتحدث باسم جيش بوروندي، الكولونيل فلوريبيرت بيريك، لوكالة أنباء "أسوشيتيد برس" اليوم الإثنين: "كما رأيتم، تم استقبال جنودنا رسميا وإنهم في الكونغو في مهمة رسمية"، مشيرا إلى أنه تم إرسال كتيبة إلى هناك.

من جانبه، أكد المتحدث باسم جيش الكونغو مارك إلونغو انتشار القوات البوروندية، مشيرا إلى أنها مكلفة بتعقب "جميع الجماعات المسلحة الأجنبية والمحلية من أجل استعادة السلام في المنطقة الغنية بالمعادن المتاخمة لرواندا وأوغندا، حيث يوجد عشرات الجماعات المتمردة النشطة.

وقد أدت التوترات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، التي اتهمتها الكونغو بدعم جماعة "إم 23" المتمردة التي ظهرت من جديد مؤخرا، إلى قيام "مجموعة شرق إفريقيا" بإنشاء قوة إقليمية في وقت سابق من هذا العام.

وتتهم رواندا بدورها الكونغو بدعم جماعة متمردة أخرى هي "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" التي تعتبرها رواندا تهديدا.