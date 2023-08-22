بوخوم يستعير مدافع فرايبورج

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أعلن ناديا بوخوم وفرايبورج الألمانيان لكرة القدم اليوم الثلاثاء انتقال المدافع كيفن شلوتربيك مجددا من فرايبورج إلى بوخوم بعقد إعارة.

وخاض شلوتربيك /26 عاما/ 83 مباراة في الدوري الألماني (بوندسليجا) حتى الآن منها 13 مباراة مع بوخوم في الموسم الماضي.

وقال شلوتربيك في بيان :"أنا سعيد للغاية بنجاح الأمر، وبأنني عائد الآن إلى بوخوم."

وكان شلوتربيك، شقيق نيكو شلوتربيك لاعب المنتخب الألماني وفريق بوروسيا دورتموند، ضمن العناصر البديلة بفريق فرايبورج الذي يتأهب للمشاركة في الدوري الأوروبي.

وقال يوخن ساير مدير الكرة بنادي فرايبورج :"نظرا لأن فرصه في اللعب معنا بشكل منتظم لم تتغير، أردنا منح كيفن هذه الفرصة."