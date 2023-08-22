كشف مصطفى الكيلاني مدير المركز الصحفي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، عن روية إدارة المهرجان الجديدة، والتي تري التجريبي خصوصيته، وقال إن المهرجان لن يقيم ريد كاربت الضيوف، ولكنه يتيح مساحة لإجراء اللقاءات الإعلامية مع ضيوف المهرجان من المسرحيين والنقاد.

وقال أحمد البوهي مخرج الافتتاح أن الحفل الذي سقام مساء الأول من سبتمبر المقبل على المسرح الكبير بدار الأوبرا يتضن عرضا صغيرا مدته خمسة دقائق، ويعد هذا العرض مفاجأة افتتاح الدورة ٣٠، حيث يستخدم فيه مخرج العرض للذكاء الاصطناعي خاصة في الموسيقى، وبعده يبدأ مراسم الحفل من تقديم المكرمين وأعضاء لجان التحكيم.

وأكد البوهي أن عرض شارلي الذي تم اختياره كعرض افتتاح الدورة ٣٠ سيتم عرضه كاملا لجمهور المهرجان في ليلته الافتتاحية.