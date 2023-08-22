وزيرا الدفاع والاقتصاد في الدنمارك يتبادلان منصبيهما

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أعلن مكتب رئاسة الوزراء الدنماركي، اليوم الثلاثاء، أن وزيري الدفاع والاقتصاد سوف يتبادلان الحقائب الوزارية.

وسوف يتولى جاكوب إيلمان-ينسن الذي كان وزيرا للدفاع، وزارة الشئون الاقتصادية حاليا بينما سوف يتولى ترولز لوند بولسن وزارة الدفاع.

وينتمي الوزيران إلى حزب فينستر الليبرالي المحافظ. ويرأس إيلمان-ينسن الحزب وسوف يظل نائبا لرئيسة الوزراء ميته فريدريكسن.

وقال إيلمان-ينسن في مؤتمر صحفي صباح اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكنه أن يظل وزيرا للدفاع ورئيسا للحزب في نفس الوقت.

وأضاف أن وزارة الدفاع تحتاج لوزير تركيزه منصب على الوظيفة بالكامل.

وكان لوند بولسن قد حل محل إيلمان-ينسن وزيرا للدفاع لنحو ستة أشهر قبل نحو ثلاثة أسابيع، بينما كان الأخير في إجازة مرضية جراء الضغط.