 المكتبة المتنقلة تطلق عددا من الفعاليات الثقافية والترفيهية للأطفال في رأس البر - بوابة الشروق
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المكتبة المتنقلة تطلق عددا من الفعاليات الثقافية والترفيهية للأطفال في رأس البر

حلمي ياسين
نشر في: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 12:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - 12:28 ص

أطلقت المكتبة المتنقلة بدمياط، عددا من الفعاليات الثقافية والترفيهية للأطفال، وذلك خلال محطتها في مدينة رأس البر.

وأوضح بيان أصدرته الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الفعالية تضمنت تقديم مجموعة من الكتب للاستعارة الداخلية، هذا إلى جانب ما تقدمه من أنشطة.

كما احتضنت منطقة اللسان بالمدينة مهرجان الرسم على الأسفلت الذي نظمته مكتبة مصر العامة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، شارك خلاله عدد كبير من الأطفال وذوي الهمم، والذين قدموا إبداعات بهذا النشاط.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن ذلك جاء ضمن سلسلة المهرجانات الصيفية التي تشهدها المدينة، لتقديم الأنشطة المختلفة للأطفال، من رواد المدينة حيث تلقى تلك المهرجانات إقبالا كبيرا من الأطفال.

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