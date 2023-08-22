بوبو يوجه إتهامات نارية لمسؤولي فيوتشر

فجر محمد رضا بوبو، الوافد الجديد لصفوف بيراميدز، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدم حصوله على مستحقاته المالية من ناديه السابق فيوتشر، ومماطلة النادي في سداد تلك المستحقات إلى الآن.

انتقل محمد رضا بوبو إلى بيراميدز قادمًا من فيوتشر في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ضمن صفقة ثلاثية ضمت مهند لاشين ومحمود مرعي.

قال محمد رضا بوبو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" خلاص مش قادر أصبر أكتر من كده بصراحة، حتى لو العواقب كتير ولو هيحصل ايه، المهم أهدي النار الي جوايا شويه عشان أكون ارتحت من جوايا وكده كده ربنا موجود وهيجبلي حقي".

أضاف بوبو:" أنهيت كل شئ وجاء لي اتصال تعالى ضروري النادي عشان تمضي الاستغناء بتاعك، عشان خلاص انت مشيت قولت حاضر وركبت عربيتي وطلعت علي النادي"

تابع:" الساعة 11 بليل الناس قابلوني في لنادي وقالولي عامل ايه يا رضا عايزينك تمضي ورقتين ورقة مخالصة والاستغناء، قولتلهم الاستغناء حاضر همضي مفيش مشكلة، ايه إللي يخليني أمضي مخالصة وأنا ليا 4 مليون و200 الف جنيه؟".

واصل:" شخص لاداعي لذكر اسمه لأنه ميعرفش ربنا طبعا، قعد يكلمني ولازم تمضي ولازم تمضي، أقوله ازاي أمضي مخالصة وأنا ليا فلوس؟ قولت لن أمضي، ومشيت ومضيت علي الاستغناء، جالي اتصال إمضي وانت فلوسك عندي ومتقلقش، إمضي وانت وزملائك إاللي ماشيين هنيجي ونسلم عليكم وتاخدو الشيك بالدولار زي باقي الفرقة ونشكركم".

أوضح بوبو:" أكيد يعني؟ قال اه إمضى بس اتفقت مع الإثنين إللي كانو معايا عشان كنا متفقين أننا هنعمل كل حاجه بالإتفاق مع بعض، قالو هنضمي كلنا ونروح التلات ناخد الفلوس".

أكد بوبو:" مضينا علي الورقة ولم نعطي أي خوانة لشئ، جاء يوم الثلاثاء لقينا اللعيبة كلها صحابنا إللي في الفرقة طلعلهم فلوس وكل واحد شيك ماعدا إحنا الثلاثة والثلاثة المعاريين الي مشيو من النادي".

أشار بورو:" اتصلت بالشخص ده قولتله الشيك بتاعنا امتى؟ قالي بليل، في ناس الصبح وفي ناس بليل، وانت بليل قولتله ماشي، كلمته بليل قالي الصبح، فضلت علي الحال ده كل يوم يقولنا التلات الجاي، ييجي التلات يقول الاسبوع الجاي، واستمرينا على هذا الحال".

أكمل بوبو:" شخص مشكور طبعا بدون ذكر اسمه قالي أنا بحبك وانت أخويا الصغير، لو انت مفكر إنك طلعلك فلوس يبقى بتحلم، مصدقتيش.. وقولت لا أكيد الفلوس هتطلع الناس كلموني وقالولنا الفلوس عندنا وانا مصدقهم ومعايا، بس من الواضح إن مفيش فلوس جاية ولا أي حاجة".

شدد:" حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد أكل حقي وتعبي إللي شقيت فيه سنتين تعبت وسفر هنا ولعبنا إفريقيا وخدنا بطولة وطلعنا مركز رابع سنتين، يعني الحمد لله لم أقصر في أي شئ، بس فكرة إن حد يأكل حقك.. صعبه عليا أوي، وأنا زعلان لأني لم أرى التقدير".

أوضح بوبو:" تعبت أنا وصحابي وحلينا أزمه للنادي برقم كبير يعني أنا لم أرحل ببلاش، ولا لم أكن ألعب أو مساهم ف كل هذا عشان تأكل حقي بهذه الطريقة".

أتم:" أنا عارف الكلام ده هيضايق ناس، بس دي الحقيقة، أنا ليا حق، وعلى حق، وأنا عمري ماكنت بخاف من أي حاجة، بس ازاي بتعرف تنام تحط دماغك علي المخدة، وانت آكل حق وشقى واحد طلع عينه عشان يجمع رقم ذي ده، وانت عايز تأكله بكل سهوله كده، أنا مكلمتش حد من الصحفيين صحابي إللي أعرفهم إنهم ينزلوا الكلام علي لساني، انا حقي عند ربنا وربنا هيجبهولي أضعاف وأنا متاكد لأني لم أقصر في حاجة، وربنا يعلم كده، أنا من جوايا ارتحت".