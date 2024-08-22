واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور في البحيرة، برئاسة أحمد زكريا فرغلي، اليوم الخميس، حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتسبب إزعاجا للمواطنين بعدد من مناطق وشوارع المدينة.

وأسفرت الحملة، والتي جاءت بإشراف محمد مسعود نائب رئيس المدينة، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق عن 241 حالة أشغال طريق ثابت ومتحرك بمناطق (النادي الاجتماعي، وعبدالسلام الشاذلي، والجمهورية، والجيش، والكورنيش، والساعة) بمدينة دمنهور.

وتم التحفظ على الإشغالات؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.