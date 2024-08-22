 برأسية مميزة.. رونالدو يفتتح أهداف النصر في الموسم الجديد للدوري السعودي - بوابة الشروق
الخميس 22 أغسطس 2024 10:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

برأسية مميزة.. رونالدو يفتتح أهداف النصر في الموسم الجديد للدوري السعودي

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 10:21 م | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 10:21 م

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد النصر السعودي، أهداف فريقه في الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي، خلال مواجهة الجولة الأولى أمام الرائد.

النصر يستضيف الرائد مساء اليوم، الخميس، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريقه في المباراة مع الدقيقة 34، بكرة رأسية مميزة بعد ارتقاء كبير، مستغلًا كرة عرضية من زميله السنغالي ساديو ماني.

ويسعى النجم البرتغالي للحفاظ على لقب هداف دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي توج به في الموسم الماضي، برصيد 35 هدفا.

 

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك