افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم وقائد النصر السعودي، أهداف فريقه في الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي، خلال مواجهة الجولة الأولى أمام الرائد.

النصر يستضيف الرائد مساء اليوم، الخميس، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول لفريقه في المباراة مع الدقيقة 34، بكرة رأسية مميزة بعد ارتقاء كبير، مستغلًا كرة عرضية من زميله السنغالي ساديو ماني.

ويسعى النجم البرتغالي للحفاظ على لقب هداف دوري روشن السعودي للمحترفين، الذي توج به في الموسم الماضي، برصيد 35 هدفا.