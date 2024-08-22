منطقة المنيا الأزهرية تحتفل بأوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والفائزين في مسابقة الأزهري الصغير

احتفلت الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، برئاسة الشيخ عصام حسونة، رئيس الإدارة المركزية، اليوم الخميس، بتكريم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى التلاميذ الفائزين في مسابقة "الأزهري الصغير"، وذلك في قاعة مكتبة مصر العامة.

نظم الحفل إدارتي رعاية الطلاب والعلاقات العامة، بحضور محمد جمال الدين، مدير إدارة رعاية الطلاب، والشيخ أحمد محمد مهني، مدير التعليم الابتدائي، والشيخ علاء عيد توفيق، مدير التعليم الخاص والنموذجي، وكريمة مرعي، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة. كما شارك في الاحتفال الدكتور عبد المنعم فتحي، وكيل كلية البنات الإسلامية فرع المنيا.

بدأ الاحتفال بالسلام الجمهوري وتلاوة القرآن الكريم، وتضمن فقرات دينية قدمها فريق الإنشاد بالمنطقة. في كلمته، قدم الشيخ عصام حسونة الشكر لأولياء الأمور على دعمهم وللطلبة على اجتهادهم، مشيدًا بتفوقهم وحثهم على الاستمرار في طلب العلم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق.

قدّم الحفل الشيخ محمد سعد، مسئول وحدة لم الشمل بالمنطقة، واختتم الحفل بتكريم الطلاب المتفوقين على مستوى المنطقة. كما وجه الشيخ عصام حسونة الشكر لمكتبة مصر العامة بقيادة الدكتورة أمل عليوة، ولإدارة رعاية الطلاب، وإدارة العلاقات العامة، وفريق العمل المنظم لهذا الحفل المميز.