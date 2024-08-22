قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتقبيل نسخة من القرآن الكريم خلال زيارته للمسجد "النبي عيسى" في جروزني عاصمة جمهورية الشيشان.

ووصل بوتين إلى المسجد يرافقه حاكم الجمهورية رمضان قديروف، ومفتي الشيشان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي الجمهورية صلاح ميجييف.

وخلال الزيارة تُليت الآية الكريمة "وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى"، من سورة الأنفال، وتُرجم معناها للرئيس الروسي، حيث أبدى بوتين في مواقف ومناسبات عديدة، احترامه وتقديره للدين الإسلامي، والتي نستعرضها في التقرير التالي:

* بوتين: مسلمون رفعوا مجد وطننا





في أكتوبر عام 2013، لفت الرئيس الروسي إلى وجود العديد من معتنقي الدين الإسلامي في التاريخ الروسي الذين رفعوا مجد الوطن الأم، وبينهم رجال دولة وشخصيات عامة وعلماء، ورجال أعمال، وممثلون للثقافة والفن، ومقاتلون.

* الأزهر: تحية لبوتين لمواقفة الشجاعة

وفي يونيو عام 2023 اشتدت حملات معادية للدين الإسلامي، وكان على رأس المشاهد المؤسفة تمزيق رجل لنسخة من المصحف الشريف وإضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي تعليق على ذلك، تطرق الرئيس الروسي بوتين إلى ظاهرة الإساءة إلى المقدسات الإسلامية التي شاعت في بعض الدول الغربية مشددا على أن روسيا تحترم القرآن الكريم، وتعتبر في تشريعاتها عدم احترام كتاب المسلمين المقدس جريمة.

الرئيس الروسي قال في هذا الشأن من داخل مسجد قام بزيارته: "القرآن الكريم مقدس للمسلمين ويجب أن يكون مقدسا لجميع الآخرين. نحن نعلم أنهم في بلدان أخرى يتصرفون بشكل مختلف، فهم لا يحترمون مشاعر الناس الدينية ويقولون أيضا إن هذه ليست جريمة"، مشددا على أن مثل هذا الأمر جريمة في روسيا "على حد سواء بموجب الدستور أو القانون الجنائي"، كما قال بوتين على الإسلام إنه عنصر مشرق في الشفرة الثقافية الروسية.

ووجّه الأزهر تحية إجلال وتقدير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد حمله واحتضانه القرآن الكريم في مدينة دربند الروسية.

وقال الأزهر في بيان له: "يحيّي الأزهر الموقف الشجاع الذي وقفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يحمل المصحف، ويدافع عن مقدسات المسلمين، ويعبّر عن احترامه للإسلام".