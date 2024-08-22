مقتل 13 شخصا في هجوم جنوبي إثيوبيا

قالت السلطات المحلية، اليوم الخميس، إن 13 شخصا، بينهم 5 مدنيين، قتلوا في هجوم شنه مهاجمون مجهولون في أقصى جنوب إثيوبيا.

وقال سراويت ديبابا المتحدث باسم إدارة شؤون الاتصالات المحلية إن الهجوم الذي استمر ثلاثة أيام بدءا من وقت متأخر في 17 أغسطس، وقع في منطقة سيجين في إقليم كونسو، حيث قتل المهاجمون "ثمانية من رجال الشرطة وخمسة مدنيين"، وفقا لما ذكره تليفزيون تشانلز النيجيري.

وأضاف ديبابا أن "المجموعة المتطرفة فرت من المنطقة المتضررة بعد تنفيذ الهجوم"، دون أن يدلي بمزيد من المعلومات عن المهاجمين.

وأشار ديبابا إلى أن المجموعة شاركت في السابق في "جرائم مختلفة منها جرائم قتل وحرق عمد للممتلكات"، وكانت مسؤولة عن مقتل شرطي الشهر الماضي.

وتابع ديبابا أن "قوات الأمن تقوم بدوريات في المنطقة وتنفذ عمليات للسيطرة على فلول المجموعة المتطرفة".