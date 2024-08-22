مدرب إسباني يخلف كوبر في تدريب سوريا

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تعاقد الاتحاد السوري لكرة القدم، مع المدرب الإسباني، خوسيه لانا، لقيادة المنتخب الأول خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقاد خوسيه لانا منتخب إسبانيا تحت 19 عامًا، للتتويج ببطولة أوروبا للشباب لكرة القدم، بفوزه على فرنسا (2-0) في المباراة النهائية، أواخر الشهر الماضي.

وكان صاحب الـ49 عاما مدربا لفريق برشلونة (تحت 19 عاما)، كما تولى تدريب منتخب إسبانيا (تحت 17 عاما).

ويستعد منتخب سوريا حاليا لخوض مواجهتين وديتين، خلال سبتمبر المقبل، ضد الهند وموريشيوس.

وتقدم كوبر باستقالته من تدريب نسور قاسيون، في يونيو الماضي، بعد الخروج من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.