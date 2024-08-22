كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإقالة رئيس الشاباك رونين بار بعد نشر رسالته لرئيس الوزراء والتي حذر فيها من الإرهاب اليهودي بالضفة.

كانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، حذر من تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وحسب التقرير، قدم رئيس الشاباك تحذيرات عاجلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، مشيراً إلى أن قادة الحراك اليهودي في الضفة يهدفون إلى إفقاد السيطرة الإسرائيلية على المشهد الأمني، بحسب "صوت بيروت إنترناشيونال".

ووفقاً للتقرير، أكد رئيس الشاباك أن الضرر الذي تسببه الجرائم المرتكبة من قبل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية لا يمكن وصفه، مضيفا أن ظاهرة الإرهاب اليهودي في المنطقة تحظى بدعم من بعض المسؤولين، مما يعيق فعالية عمل الجيش الإسرائيلي ويؤثر سلباً على انتشاره في المنطقة.

من جانبه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تصريحات رئيس الشاباك بأنها "تحذير أخير من كارثة مقبلة"، محذراً من أن الحكومة الإسرائيلية تسير نحو "انهيار الأمن القومي" بسبب استمرار الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية.

وبموازاة حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس.