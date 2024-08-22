 بعد تحذير من الإرهاب اليهودي.. بن غفير يطالب بإقالة رئيس الشاباك - بوابة الشروق
الخميس 22 أغسطس 2024 11:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

بعد تحذير من الإرهاب اليهودي.. بن غفير يطالب بإقالة رئيس الشاباك

وكالات
نشر في: الخميس 22 أغسطس 2024 - 10:56 م | آخر تحديث: الخميس 22 أغسطس 2024 - 10:56 م

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإقالة رئيس الشاباك رونين بار بعد نشر رسالته لرئيس الوزراء والتي حذر فيها من الإرهاب اليهودي بالضفة.

كانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، حذر من تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية.

وحسب التقرير، قدم رئيس الشاباك تحذيرات عاجلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، مشيراً إلى أن قادة الحراك اليهودي في الضفة يهدفون إلى إفقاد السيطرة الإسرائيلية على المشهد الأمني، بحسب "صوت بيروت إنترناشيونال".

ووفقاً للتقرير، أكد رئيس الشاباك أن الضرر الذي تسببه الجرائم المرتكبة من قبل المستوطنين اليهود في الضفة الغربية لا يمكن وصفه، مضيفا أن ظاهرة الإرهاب اليهودي في المنطقة تحظى بدعم من بعض المسؤولين، مما يعيق فعالية عمل الجيش الإسرائيلي ويؤثر سلباً على انتشاره في المنطقة.

من جانبه، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد تصريحات رئيس الشاباك بأنها "تحذير أخير من كارثة مقبلة"، محذراً من أن الحكومة الإسرائيلية تسير نحو "انهيار الأمن القومي" بسبب استمرار الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية.
وبموازاة حربه على غزة، صعَّد الجيش ومستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم في الضفة، بما فيها القدس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك