كامالا هاريس تلقي خطابا في ختام المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي

تعتلي نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس المسرح في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي اليوم الخميس، في ختام أربعة أيام من الاحتفال بمرشحة الحزب في المنافسة على الرئاسة أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وستحظى هاريس التي لم تدخل السباق إلا قبل شهر بعدما انسحب الرئيس جو بايدن، بأكبر فرصها للتأثير على الناخبين عندما تلقى خطابها في شيكاغو لتقبل رسميا ترشيح حزبها.

وفي حين أن المؤمنين بالحزب الديمقراطي يشعرون بالوحدة والقوة في ظل حملتها، فأن المهمة الرئيسية لهاريس للمضي قدما تكمن في إقناع المعتدلين وغيرهم من الناخبين المترددين.

وألقى حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، وهو المرشح لمنصب نائب الرئيس، خطابا رئيسيا أمس الأربعاء في نفس المؤتمر. وأشاد بهاريس قائلا إنها "قوية" وأنها سوف "تقاتل من أجل حريتكم لعيش الحياة التي تريدونها".

وجعلت هاريس الرعاية الصحية –خاصة الحقوق الإنجابية- قضية رئيسية لحملتها الانتخابية، قائلة إن ولاية ثانية لترامب سوف تؤدي إلى تقليل إجراء عمليات الإجهاض والحصول على وسائل منع الحمل.

وفي حال انتخبت هاريس –وهي ابنة امرأة ولدت في الهند ورجل ولد في جامايكا- فسوف تصبح أول سيدة تتولى رئاسة للولايات المتحدة.