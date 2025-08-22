الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عملية عسكرية بصاروخ بالستي وطائرتين مسيرتين ضد أهداف في إسرائيل

أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن جوريون ومواقع أخرى في إسرائيل، بصاروخ بالستي فرط صوتي وطائرتين مسيرتين.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحة عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ مطارَ اللُّدِ في منطقةِ يافا المحتلة وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرط صوتي نوع فلسطين 2".

وأضاف سريع، "تجاوز الصاروخ المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية، وقد حققَتِ العمليةُ هدفَهُا بنجاح، وتسببَت في إحداثِ حالةِ إرباكٍ كبيرةٍ في صفوفِ العدوِّ الإسرائيلي وهروبِ ملايينِ الصهاينةِ الغاصبين إلى الملاجئِ وتعليقِ حركةِ المطار".

كما أشار سريع إلى أن سلاح الجو المسير التابع لهم نفذ عمليتين عسكريتين وذلك بطائرتينِ مسيرتين "استهدفتا هدفينِ تابعينِ للعدوِّ الإسرائيليِّ أحدُهما عسكري والآخر حيوي في منطقتي يافا وعسقلانَ بفلسطين المُحتلة". وتابع "وقد حققتِ العمليتان أهدافهما بنجاح".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن، وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدة بلدات قريبة من الحدود مع مصر وقطاع غزة.

ومنذ أكتوبر 2023 بدأ الحوثيون تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل وضد سفن تجارية في البحر الأحمر، ويقولون إنها لحظر حركة السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل إسنادا لغزة.