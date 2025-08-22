ذكرت الإدارة المركزية للأرصاد الجوية في تايوان أن زلزالا بقوة 4ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة تاينان في جنوب تايوان، في الساعة الثانية وست دقائق مساء اليوم الجمعة،بالتوقيت المحلي..

وأظهرت بيانات الإدارة أن مركز الزلزال وقع في منطقة نانهوا بالمدينة، على بعد حوالي 42 كيلومترا من الشرق إلى الشمال الشرقي من مبنى مجلس مدينة تاينان ووقع على عمق 1ر15 كيلومتر، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم الجمعة.

ولم ترد أنباء فورية عن حدوث أضرار.

وتتعرض تايوان لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة "حزام النار" التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.