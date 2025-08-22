شمال سيناء: الانتهاء من 101 عملية أنف وأذن و124 مقياس سمع بمستشفى العريش خلال أسبوع

أعلن الدكتور عمرو عادل عبد العال، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن الانتهاء من إجراء 101 عملية أنف وأذن، بالإضافة إلى 124 مقياس سمع، بمستشفى العريش العام خلال أسبوع، وذلك ضمن خطة القضاء على قوائم الانتظار بالمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الخدمات تأتي ضمن الخطة الموضوعة للقضاء على قوائم الانتظار في زمن قياسي، وفي إطار الخدمات الطبية المتكاملة التي تقدمها مديرية الصحة بشمال سيناء، وضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى إنقاذ حياة المواطنين وتقليل فترة الانتظار بين المرضى لإجراء التدخلات الجراحية، وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.

وأكد الدكتور عمرو عادل أن هدفه الأول والأخير هو تلبية كافة الاحتياجات الصحية للمواطنين في شمال سيناء والوصول إلى منظومة صحية متكاملة، مشددًا على أنه لن يُدخر أي جهد من فريق العمل بالقطاع الصحي لتحقيق هذا الهدف.

وجاء في ختام التصريحات، شكر وكيل وزارة الصحة كلًا من: الدكتورة مني يوسف حرب، مدير الطب العلاجي، والدكتور حسام أبو القاسم، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور تامر رضوان، مدير مستشفى العريش العام، بالإضافة إلى فريق الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين والخدمات المساندة، وكل فريق العمل المشارك في هذا الإنجاز على جهودهم المتميزة في خدمة المرضى بمستشفى العريش العام.