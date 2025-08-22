المكتبة المتنقلة تصل القرى بالبحيرة: جدول زيارات من 24 حتى 28 أغسطس

أعلنت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، عن جهود المحافظة في نشر الثقافة وتعزيز الوعي المجتمعي لدى مختلف الفئات العمرية، مؤكدة حرصها على وصول الخدمات المكتبية والمعرفية إلى القرى والنجوع. وتواصل المكتبة المتنقلة جولاتها التوعوية والثقافية داخل المحافظة خلال الفترة من 24 حتى 28 أغسطس 2025.

وأوضحت عازر في بيان صحفي أن زيارات المكتبة تبدأ يوم الأحد 24 أغسطس من معهد علي يونس الإعدادي الأزهري بقرية النجيّلة – مركز كوم حمادة، فيما تتواجد يوم الإثنين 25 أغسطس في مركز شباب البوصيلي بقرية البوصيلي – مركز رشيد.

أما يوم الثلاثاء 26 أغسطس، فتزور المكتبة مدرسة الوسطانية الابتدائية بقرية الوسطانية – مركز كفر الدوار، ويوم الأربعاء 27 أغسطس تكون المكتبة في مركز شباب البوصيلي – مركز رشيد، على أن تختتم جولتها يوم الخميس 28 أغسطس بزيارة معهد محمد السيد خلف الابتدائي والإعدادي – مركز إيتاي البارود.

وتتضمن فعاليات المكتبة المتنقلة أنشطة متنوعة تشمل ورش قراءة ورسم وتلوين، ومسابقات ثقافية وتعليمية، وعروض فنية ومسرحية، إلى جانب إتاحة الاطلاع على الكتب والمراجع المتنوعة، بهدف دعم ثقافة القراءة وغرس حب المعرفة بين الأطفال والشباب.

يأتي ذلك تأكيدًا لرسالة مكتبة مصر العامة في جعل الثقافة متاحة للجميع، ودعمًا لجهود محافظة البحيرة في توسيع دائرة الاستفادة من الأنشطة الثقافية والتعليمية داخل القرى والمراكز