ترامب: مجهول سرب معلومات استخباراتية أثار «إنذارا كاذبا»

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شخصا مجهولا سرب معلومات استخباراتية أثار "إنذارات كاذبة" بشأن تعاملات الرئيس مع زعيم أجنبي.

وأفاد ترامب بأنه لن يعارض أن يدلي محاميه رودي جولياني بشهادته في هذا الشأن أمام الكونجرس الأمريكي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ترامب قوله للصحفيين اليوم الأحد إنه ليس لديه أي مشكلة" في أن يتحدث جولياني أمام لجان الكونجرس التي تحقق في اتهامات بأن الرئيس ومحاميه ضغطا على الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي ليعيد فتح تحقيق بشأن شركة على صلة بأسرة، جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق.

وفي اتصال هاتفي في يوليو الماضي مع زيلينسكي، طلب ترامب أن تحقق أوكرانيا مع هانتر، نجل بايدن، وفقا لمصدر مطلع.

وقال ترامب للصحفيين وهو يغادر البيت الأبيض اليوم الأحد إن هذا كان "اتصالا مثاليا" وإنه "لم يقل شيئا خطأ على الإطلاق".