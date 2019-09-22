أرسنال بـ10 لاعبين يفوز على أستون فيلا بمشاركة تريزيجيه والمحمدي

استطاع فريق أرسنال الإنجليزي تحدى النقص العددي الذي عانى منه أمام ضيفه أستون فيلا، ليقلب تأخره 1 / 2 إلى فوز مثير 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي .

ورفع أرسنال رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بفارق سبع نقاط أمام أستون فيلا، صاحب المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وشارك محمود حسن تريزيجيه المحترف بصفوف أستون فيلا في التشكيل الأساسي لفريقه وقدم مردود طيب، قبل أن يخرج في الدقيقة 70 من الملعب ليحل بدلا منه أحمد المحمدي.

وكان أستون فيلا الباديء بالتسجيل عن طريق لاعبه جون ماكجين في الدقيقة 20، قبل أن تتضاعف معاناة أرسنال، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه أينسلي مايتلاند في الدقيقة 41.

ورغم النقص العددي أحرز نيكولاس بيبي هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة 59 من ركلة جزاء، لكن ويسلي موراييس أعاد التقدم سريعا لأستون فيلا في الدقيقة 60

وانتفض أرسنال في الدقائق الأخيرة، بعدما سجل كالوم تشامبريس والجابوني بيير إيميريك أوباميانج الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 81 و84.