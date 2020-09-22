قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة حريصة على التعامل بسرعة وإيجابية تجاه أي شكوى أيا كانت نوعها، منوهًا بأن الجميع على دراية بسرعة استجابة الوزارة.

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «زووم» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن مجلس الوزراء وافق على قبول الطلبات الخاصة بالتحول من نظام الممارسة للعداد الكودي منذ بداية العام الجاري.

وأشار إلى أنه تم فتح باب التقدم بطلبات للتحويل من شهر يوليو الماضي، مضيفًا أن عدد المتقدمين حتى الآن وصل إلى 700 ألف.

ونوه بأن المنصة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة مستمرة في استقبال الطلبات حتى نهاية سبتمبر الجاري، موضحًا أن العداد الكودي لا يمثل سند ملكية، لكنها أداة دقيقة لحساب الاستهلاك لحين تقنين وضع الوحدة السكنية.