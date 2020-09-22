علق الفنان سمير غانم، على دعوات القنوات الإخوانية للخروج في تظاهرات يوم الأحد الماضي، واصفًا القنوات الإخوانية بأنها «حاجة تسلي المواطن»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن توجيه المجهود الذي يبذله هؤلاء لخدمة مصر سيحدث فارقًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الأمر صعب.

وتابع: «دول مصريين؟ في حاجة غلط مش مضبوطة»، معقبًا على التظاهرات الإخوانية: «الحكاية دي انتهت ربنا يهديهم، وأهي كورونا موجودة مش هتسيب حد»، بحسب وصفه.