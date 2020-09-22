أستراليا تطلق عملية إنقاذ لتحرير 270 حوتا علقوا بالمياه الضحلة

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أطلقت السلطات في أستراليا، اليوم الثلاثاء، عملية إنقاذ بحرية لتحرير 270 حوتا طيارا علقوا في المياه الضحلة قبالة جزيرة "تسمانيا" الواقعة جنوبا.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن مدير خدمات الحياة البرية والحدائق بالجزيرة "نك ديكا" قوله "إن الخبراء والمنقذين البحريين يحددون حاليا أفضل طريقة لإنقاذ مجموعة الحيتان"، فيما يرجح خبراء أن ثلث الحيتان التي علقت أمس الإثنين قد تكون نفقت بالفعل.

وأوضحت السلطات أن عملية الإنقاذ قد تستغرق أياما لإتمامها، وسيجري تقييم عدد من الحلول للتوصل للوسيلة الأفضل لتحرير الحيتان من الرمال.