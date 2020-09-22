بوتين: استعادة الاقتصاد العالمي ستحتاج وقتا طويلا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العالم يواجه تحديات خطيرة من بينها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتي أثرت على ملايين من البشر وأودت بأثمن ما يملكه الإنسان وهي الأرواح.



وأضاف بوتين، في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، أن «عملية القيود التي فُرضت سببت العديد من الصعوبات للمواطنين في مختلف البلدان»، معقبًا: «هذا الأمر صعب خاصة لكبار السن لأنهم مضطرون للمكوث في المنزل لمدة أشهر».



وتابع: «علينا أن نقيم آثار الجائحة اجتماعيًا واقتصاديًا والتبعات فيما بعد»، قائلًا: «استعادة الاقتصاد العالمي ستحتاج وقتًا طويلًا، إضافة إلى ضرورة اللجوء إلى الإجراءات ما قبل الأزمة وبعدها وتبني إجراءات جديدة».



وأشار الرئيس الروسي إلى أهمية صياغة الدول هذه الإجراءات معًا؛ بسبب الجائحة وآثاراها، مضيفًا: «أمامنا الكثير من الأمور التي تحتاج إلى العمل».



وانطلقت مساء الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السنوية، بنيويورك، ومن المقرر أن يلقي قادة دول العالم، خطاباتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر مقاطع فيديو مسجلة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.