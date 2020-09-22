دائرة الألوان بفرع ثقافة الدقهلية

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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة الدقهلية، حيث نظم بيت ثقافة زكريا الحجاوى عرضا فنيا لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية التى قدمت فقرات متنوعة من التراث الشعبي الساحلي وغني فتحي الدهراوي أغنية ياما زقزق الأمري, والسيد البرمكي أغنية يا مليح الحلو نادي.

وضمن برنامج عروض الأونلاين علي الصفحة الرسمية لفرع ثقافه الدقهلية قدمت مكتبة كفر غنام لقاء شعري للشاعر رابح سلامة وقصيدة "اتخيليني"، بينما قدم قصر ثقافة نجيب سرور مواهب الأطفال في إلقاء الشعر، وفي إطار الاهتمام بالفنون التشكيلية نظم قصر ثقافة نعمان عاشور ورشة فنية بعنوان "دائرة الألوان" للفنانة التشكيلية أسماء صلاح، ونظم كل من بيت ثقافة أجا ومكتبة كفر بهيدة معارض فنية لنتاج ورش الرواد.