 المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 700 ألف و580 حالة - بوابة الشروق
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المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 700 ألف و580 حالة

علم المكسيك
علم المكسيك
مكسيكو سيتي - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:35 ص

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 700 ألف و580 حالة، وذلك عقب تسجيل 2917 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 73 ألفا و697 حالة، وذلك عقب تسجيل 204 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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