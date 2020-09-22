تحدث سيباستياو جيلبرتو، نجم الأهلي الأسبق، على علاقته بجماهير القلعة الحمراء ووجه المقارنة بين رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأحمر والبرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق.

وقال جيلبرتو في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "صدى البلد": "مازلت مدينًا للشعب المصري بأشياء كثيرة أعلم أنهم يحبونني وأنا أيضًا، وأنا حققت جميع الألقاب التي من الممكن أن يحققها أي لاعب مع الأهلي".

وتابع: "أنا ابن النادي الأهلي وأحب أن يكون لي مساهمات أخرى للنادي الفترة المقبلة، سواء على النواحي الإدارية أو الفنية".

وعن البطولة التي لا ينساها مع الأهلي، أوضح: "عندما فزنا على الإسماعيلي في 2008 مباراة حسم لقب الدوري كانت المباراة الأصعب، لأن الدراويش كان دائما يخلق الصعوبات للأحمر، وهو من أصعب الألقاب التي حصلتها مع الأهلي، لأننا كنا نحسم الدوري قبل نهايته بأكثر من أسبوع، ولكن هذا الدوري كان صعبًا ووصل لمباراة فاصلة".

وعن وجه الشبه بين جوزيه وفايلر، أجاب: "لا توجد مقارنة، جوزية أيقونة للنادي، والأخير حقق ألقاب متتالية مع كل الاحترام لمدرب الأهلي الحالي الذي فاز بالدوري ولكنه لم يصل لمستوى بطولات التي حصل عليها المدرب البرتغالي".

وواصل: "جوزيه درب أفضل جيل في تاريخ كرة القدم المصرية، في الوقت الذي سيطرت فيه مصر على الكرة الإفريقية أندية ومنتخبات، جوزية كان حالة منفردة".

وبسؤاله عن قدرة الأهلي في الفوز بدوري أبطال إفريقيا، أوضح: "هناك فرق وصلت لنصف النهائي وهذا يعني أن لديهم الإمكانيات للوصول، ستكون مواجهات صعبة، ولكن الأهلي عنده حافز بعد الفوز بالدوري ومتوفر لهم كل شئ يساعدهم على حسم اللقب".

واختتم: "الأهلي خسر النهائي منذ سنتين، وهذا الموسم يمتلك كل شئ للفوز بغض النظر عن أي منافس سيواجهه، البطولة بعيدة عن القلعة الحمراء منذ سنوات وهذا أمر غير اعتيادي ولا بد من حصدها".