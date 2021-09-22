تنفيذ 35 قرار إزالة لحالات تعد على أملاك الدولة بجنوب سيناء

شنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ضمن حملات الموجة الـ18 لإزالة جميع التعديات على أراضيأملاك الدولة.

وقال العميد هاني رضا بدوي، رئيس مدينة الطور، إن الحملة استهدفت حي بدر القديم والجديد، وأسفرت عن تنفيذ 35 حالة إزالة لحالات تعدٍ على أملاك الدولة، بينهم 15 قرار، و20 حالة إزالة فورية.

وأضاف بدوي أنه من المقرر أن يجرى تنفيذ قرارات الإزالة بكافة أحياء المدينة تباعًا، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء لفرض هيبة الدولة.