أوكرانيا تسجل 6 آلاف و7554 حالة إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة

سجلت أوكرانيا 6 آلاف و754 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و362 ألفا و559 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الأوكرانية- في بيانها اليومي، وفقا لما نقلته صحيفة /كييف بوست/ المحلية، اليوم /الأربعاء/- أنه خلال الفترة نفسها، سجلت البلاد 105 حالات وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 55 ألفا و161 حالة وفاة.

يذكر أنه تعافى على مدار أمس 2095 شخصا من المصابين بكوفيد، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و235 ألفا و668 شخصا، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.