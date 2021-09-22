 الولايات المتحدة تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تدين محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان

الجيش السوداني _ أرشيفية
الجيش السوداني _ أرشيفية
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 4:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 4:42 ص

أدانت الولايات المتحدة محاولة الانقلاب الفاشلة في السودان بهدف الاستيلاء على السلطة من الحكومة الانتقالية.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح له إن الولايات المتحدة تواصل دعم السودان في سعيها لتحقيق انتقال ديمقراطي في البلاد وتدعو لمحاسبة جميع المتورطين من خلال عملية قانونية عادلة.
وأشار إلى أن واشنطن تدين أي تدخل خارجي يهدف إلى التضليل الإعلامي والإضرار بإرادة الشعب السوداني.
وذكر أن الولايات المتحدة ، إلى جانب جهات دولية أخرى، توجه مساعدات كبيرة حتى يتمكن السودان من تحقيق أهدافه الاقتصادية والأمنية كما ستعمل على تعزيز هذا الدعم مع إحراز السودان تقدما مستمرا في انتقاله الديمقراطي.

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