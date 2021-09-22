البيت الأبيض: اتفاق على عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقيان في أوروبا في أكتوبر، بعد اتصال هاتفي بين الزعيمين في وقت سابق اليوم الأربعاء.



وقال البيت الأبيض، في بيان له، إن ماكرون سيعيد السفير الفرنسي إلى واشنطن الأسبوع المقبل؛ لبدء عمل مكثف مع كبار المسؤولين الأمريكيين، وفقا لوكالة رويترز.



ومن جهته، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعيد سفير باريس إلى واشنطن الأسبوع المقبل، بعدما اتفق معه الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن التشاور مع فرنسا قبل إعلان اتفاق أمني مع أستراليا كان يمكن أن يمنع خلافًا دبلوماسيًا.



وكانت فرنسا قد استدعت سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا، بعدما وقعت الدولتان اتفاقا لتزويد أستراليا بغواصات تعمل بالطاقة النووية، مما دفع كانبيرا إلى إلغاء صفقة غواصات فرنسية التصميم بقيمة 40 مليار دولار.



وقال مكتب ماكرون، في بيان له، إن الزعيمين أجريا اتصالًا هاتفيًا، اليوم الأربعاء، اتفقا خلاله على بدء مشاورات متعمقة لإعادة بناء الثقة.