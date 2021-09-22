تحسن ثقة المستهلكين في هولندا خلال سبتمبر الجاري

موسمياني بعد خسارة السوبر : لايمكن أن أضحى بأفشة من أجل اللعب برأسي حربة

الخطيب يخصم 300 ألف جنيه من كل لاعب بالأهلي وعضو بالجهاز الفني بعد خسارة السوبر

بسام: أمير توفيق تواصل معي منذ 3 أسابيع من أجل الانضمام للأهلي