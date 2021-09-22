تحسن ثقة المستهلكين في هولندا خلال سبتمبر الجاري

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء، تحسن ثقة المستهلكين في هولندا خلال شهر سبتمبر الحالي.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في هولندا الشهر الجاري إلى سالب 5 نقاط، مقابل سالب 6 نقاط في أغسطس الماضي، بحسب بيانات مكتب الإحصاء المركزي.
وارتفع المؤشر الفرعي للمناخ الاقتصادي إلى سالب 8 نقاط في سبتمبر، مقابل سالب 11 نقطة الشهر الماضي.
وجاء تقييم المستهلكين للمناخ الاقتصادي المستقبلي أقل إيجابية، في حين كان رأي المستهلكين بشأن الموقف الاقتصادي في الماضي أقل سلبية.
وتراجع مؤشر الرغبة في الشراء إلى سالب 3 نقاط خلال سبتمبر الحالي مقابل سالب نقطتين خلال الشهر الماضي.