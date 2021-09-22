 مجانا.. مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجانا.. مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس

كمال رشاد
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 4:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 4:20 م

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر انطلاق مبادرة تطهير، وتعقيم خزانات المياه بالمدارس والمعاهد الازهرية مجانًا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأزهر استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة تحرص على المشاركة المجتمعية من خلال تطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التي يتم تقديمها للطلاب.

ويجري قطاع المعامل بالشركة من خلال فرق متخصصة تطهير وتعقيم خزانات المدارس على مستوى مدن المحافظة، بالإضافة الي إجراء جميع التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأوضح أن الشركة تضع مراقبة جودة المياه التي تصل للمواطن في مقدمة مسئولياتها، مشيرًا إلى الإجراءات الاحترازية الدائمة التي تتخذها الشركة لمراقبة جودة مياه الشرب، إذ تقوم المعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءً من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، وذلك بجانب تواجد كيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة.


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