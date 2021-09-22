تنظيم قوافل طبية متنقلة في قريتين بالمنيا لتطعيم الموظفين والمواطنين ضد كورونا

أعلنت، اليوم الأربعاء، الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن تنظيم قواقل طبية متنقلة بقريتي تلة وبني أحمد الغربية، لتطعيم الموظفين والمواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، الذين قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التطعيم.

قال اللواء ياسر عبدالعزيز، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه تم تنظيم قوافل طبية متنقلة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لقرى المنيا والجمعيات والمؤسسات الأهلية، اليوم الأربعاء، بقريتي تلة وبني أحمد الغربية، حيث توجهت أحد القوافل المتنقلة لقرية تلة برئاسة محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي تلة، وأيضًا الوحدة المحلية لمجلس قروي بني أحمد الغربية برئاسة أحمد عمران، حيث تم تطعيم 500 من الموظفين والمواطنين الذين قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التطعيم، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، ضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة المواطنين ومنعًا لانتشار الفيروسات، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وأوضح اللواء ياسر عبدالعزيز، أن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، قد أصدر قرارًا بمنع أي موظف حكومي لم يأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من الدخول إلى مقر عمله بالقطاعات الحكومية المختلفة داخل المحافظة، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية بتطعيم جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأهاب رئيس المدينة، بجميع العاملين في مجالس الوحدات المحلية القروية التابعة إداريًا للوحدة المحلية لمجلس ومدينة المنيا، سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الأماكن المعلن عنها والصالة المغطاة بمدينة المنيا.

وشدد على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية من تباعد، وارتداء الكمامات أثناء تلقي اللقاح، وأثناء العمل، وأنه لن يسمح بدخول أي موظف حكومي إلا إذا كان قد تلقى اللقاح، حفاظًا على صحتهم وصحة المجتمع، وللحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.