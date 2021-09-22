استقرار أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق الجملة اليوم

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استقرت أسعار الحديد، فيما ارتفعت أسعار الأسمنت، خلال تعاملات اليوم الاربعاء، في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

حديد عز 14600 جنيه.

حديد بشاي 14500 جنيه.

حديد العتال 14500 جنيه.

حديد المراكبي 14300 جنيه.

حديد المصريين 14550 جنيها.

حديد العشري 14300 جنيه.

حديد مصر 14300 جنيه.

فيما ارتفعت اسعار الأسمنت بما يتراوح بين 5 و20 جنيها، وجاءت الأسعار على النحو الآتى:

ارتفع سعر الأسمنت المسلح 13 جنيها ليسجل 988 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت النصر 8 جنيهات ليسجل نحو 953 جنيها

وارتفع سعر اسمنت لافارج "المخصوص" 8 جنيهات ليسجل 953 جنيها

وارتفع سعر أسمنت السويس 12 جنيها ليسجل 960 جنيها.

وسجل سعر أسمنت وادي النيل نحو 925 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت حلوان 10 جنيهات ليسجل 963 جنيها.

وارتفع سعر مصر للأسمنت قنا 20 جنيها ليسجل 920 جنيها.

وارتفع سعر أسمنت السويدي 13 جنيها ليسجل 993 جنيها.

وترتبط تلك الأسعار بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تشمل تكلفة النقل، وتعتبر أسعارا استرشادية تخضع للزيادة أو النقصان حسب الكميات المتوفرة من المنتج في كل محافظة.