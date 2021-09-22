بوفاته أمس الثلاثاء، ينضم المشير محمد حسين طنطاوي إلى قائمة طويلة من الشخصيات الوطنية والعربية التي أعلنت مصر حالة الحداد العام تقديراً لدورهم الوطني والإقليمي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أمس دخول مصر في حالة حداد عام لمدة 3 أيام بعد وفاة المشير محمد حسين طنطاوي عن عمر ناهز 85 عاماً، اعتباراً من الثلاثاء 21 سبتمبر، وحتى غروب شمس الخميس 23 سبتمبر.

الشروق تستعرض أهم المناسبات التي أعلنت مصر خلالها الحداد العام:

• الملك عبدالله بن عبدالعزيز

توفي في 23 يناير 2015 عن عمر ناهز 90 عاماً، وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام لمدة 7 أيام. ولم يسبق أن أعلنت مصر حالة الحداد على شخصية أو زعيم عربي أكثر من 3 أيام.

وكان الرئيس السيسي قطع زيارته إلى سويسرا للمشاركة في تشييع جنازة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

• الشهداء المصريون في ليبيا

وفي شهر فبراير من نفس العام، أعلنت مصر الحداد 7 أيام أيضاً على الأقباط المصريين البالغ عددهم 21، الذين أعدمهم تنظيم داعش في ليبيا.

• السلطان قابوس

وفي 11 يناير 2020، أعلنت رئاسة الجمهورية الحداد العام لمدة 3 أيام في البلاد، وقالت رئاسة الجمهورية في بيان النعي إن" الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمز لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة".

• الرئيس الأسبق مبارك

25 فبراير 2020، كان تاريخ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأعلنت الرئاسة الحداد العام بعد وفاته لمدة 3 أيام، كما أقيمت له جنازة عسكرية تقدمها الرئيس السيسي.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر حسابه بالفيسبوك " إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٦ فبراير ٢٠٢٠".

• هشام بركات

أعلنت الرئاسة الحداد 3 أيام على النائب العام هشام بركات، الذي استشهد في شهر يونيو عام 2015، جراء تفجير عبوة ناسفة في مركزه وهو في طريقه إلى العمل.

• مسجد الروضة

في 24 نوفمبر 2017 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الحداد العام 3 أيام على ضحايا مسجد الروضة الذين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة، وراح ضحيته نحو 235 شخص.

• كنيسة البطرسية

أعلن الرئيس السيسي حالة الحداد العام 3 أيام على شهداء تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية في ديسمبر 2016، والذي راح ضحيته 29 شخصاً وأصيب 31 آخرون في الكاتدرائية المرقسية في العباسية بمدينة القاهرة.