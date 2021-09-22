أيندهوفن يواصل مطاردة أياكس على صدارة الدوري الهولندي

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واصل أيندهوفن مطاردة أياكس أمستردام على صدارة الدوري الهولندي، وذلك عقب فوزه على مضيفه جو أهيد إيجلز 2 / 1، اليوم الأربعاء، ضمن مانفسات المرحلة السادسة من المسابقة.

وتقدم كودي جاكبو لأيندهوفن في الدقيقة 15، قبل أن يدرك أنيجو كوردوبا التعادل للفريق المضيف في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 86 سجل ماركو فان جينكل هدف الفوز لأيندهوفن .

ورفع أيندهوفن رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف المتصدر أياكس، فيما تجمد رصيد جو أهيد إيجلز عند ست نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز أوتريخت على مضيفه نيمجين 3 / صفر.

وسجل بارت رامسيلار هدفين في الدقيقتين السابعة و79 فيما سجل زميله أناستاسيوس دوفيكاس هدفا في الدقيقة 67.

ورفع أوتريخت رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نيمجين عند ثماني نقاط في المركز الثامن.