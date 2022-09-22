الكرملين ينفي النية لتجنيد مليون شخص عقب الإعلان عن التعبئة الجزئية

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ما تردده تقارير إعلامية بشأن اعتزام بلاده تجنيد مليون شخص عقب الإعلان عن التعبئة الجزئية.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الخميس: "هذا كذب ولا أساس له من الصحة".

وكانت تقارير لوسائل إعلام ذكرت، في وقت سابق، أن الفقرة السابعة من مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن التعبئة الجزئية تضمن رفع عدد من ستشملهم التعبئة إلى مليون شخص.

وأعلن الرئيس الروسي، أمس، تعبئة جزئية في بلاده للمواطنين الموجودين حاليا في الاحتياط، الذين خدموا في القوات المسلحة ولديهم تخصصات عسكرية معينة وخبرة ذات صلة.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن الموارد البشرية للتعبئة الروسية تبلغ قرابة 25 مليون شخص، مشيرا إلى استدعاء 300 ألف منهم فقط.